План «Ковер» введен в аэропорту российского города

План «Ковер» ввели в аэропорту Владикавказа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В аэропорту «Владикавказ» и в Моздоке объявлен план «Ковер», — написал.

Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за ночь над регионом силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атак никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Утром 10 января губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об уничтожении одного украинского БПЛА над регионом.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области. Очевидцы рассказали, что начали слышать громкие звуки около 01:10. Местные жители насчитали, что силы ПВО сбили как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Курской области после атаки ВСУ произошел пожар.