Аэропорт Шереметьево вынужденно корректирует расписание полетов в течение 10 января в связи с ограничениями на прием рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ряд рейсов будет отменен, некоторые направлены на запасные аэродромы.

Пассажирам отмененных рейсов предложили оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов либо переоформить их на последующие рейсы, выполняемые в течение ближайших 10 дней с даты отмененного вылёта. Переоформление осуществляется на рейсы по тому же маршруту и в том же классе обслуживания, с соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU, без взимания дополнительной платы.

В ночь на 10 января аэропорт Шереметьево был временно закрыт на прилет самолетов до 08:00 мск. Позднее воздушная гавань продлила ограничения на прием воздушных судов до 10:00 мск.

