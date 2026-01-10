Размер шрифта
Аэропорт Шереметьево вынужденно корректирует расписание полетов

Аэропорт Шереметьево переносит и отменяет рейсы из-за ограничений на полеты
Alexey Lesik/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Шереметьево вынужденно корректирует расписание полетов в течение 10 января в связи с ограничениями на прием рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ряд рейсов будет отменен, некоторые направлены на запасные аэродромы.

Пассажирам отмененных рейсов предложили оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов либо переоформить их на последующие рейсы, выполняемые в течение ближайших 10 дней с даты отмененного вылёта. Переоформление осуществляется на рейсы по тому же маршруту и в том же классе обслуживания, с соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU, без взимания дополнительной платы.

В ночь на 10 января аэропорт Шереметьево был временно закрыт на прилет самолетов до 08:00 мск. Позднее воздушная гавань продлила ограничения на прием воздушных судов до 10:00 мск.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.

