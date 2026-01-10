В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов пассажиров.

До этого сообщалось, что аэропорт Шереметьево был временно закрыт на прилет самолетов до 08:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Позже ограничения продлили до 10:00 по мск.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в Шереметьево произошел масштабный сбой в работе системы выдачи багажа на международных рейсах. Отмечалось, что в терминале С тысячи пассажиров ожидали свои чемоданы по пять–шесть часов. Всего в зоне выдачи находилось порядка трех тысяч человек. Причем пассажирам не предоставляли официальную информацию о причинах задержек. Позже аэропорт Шереметьево решил доставить багаж пассажирам на дом.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.