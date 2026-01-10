Размер шрифта
Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией

Зеленский заявил, что не против диалога Европы с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg сообщил, что не выступает против диалога Европы с Россией, если глава государства Владимир Путин будет понимать серьезность переговоров.

Так он ответил на вопрос о последних заявлениях европейских лидеров о необходимости возобновить диалог с Москвой.

«Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда давление со стороны США усиливается и Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы движемся к заключительному этапу, даже если пока не знаем, как он будет выглядеть», — сказал Зеленский.

В декабре прошлого года Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

10 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что для Европы пришло время для начала переговоров с Россией.

Ранее Зеленский призвал США отреагировать на удар «Орешником» по Украине.

