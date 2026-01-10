Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В России введут рейтинг компаний с наилучшей демографической политикой

ТАСС: в России создадут рейтинг компаний с наилучшей демографической политикой
Shutterstock

Российские власти составят рейтинг компаний, которые проводят наилучшую демографическую политику в отношении сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план, утвержденный правительством.

В документе говорится, что в рейтинге будет оцениваться эффективность корпоративной социальной политики в крупнейших компаниях страны с точки зрения повышения рождаемости. В ходе аналитики будут учитываться количество детей в возрасте до шести лет у работников таких компаний и другие демографические показатели.

Целью создания рейтинга является повышение эффективности корпоративных демографических практик поддержки работников с детьми.

Статистика будет регулярно обновляться. Первый рейтинг, согласно документу, будет обнародован до 2030 года. Ответственными за исполнение поручения были назначены Минэкономразвития России, Минтруд России и другие профильные ведомства.

До этого председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет должен быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

5 января президент России Владимир Путин поручил сформировать комплекс мер по развитию осознанного отцовства.

Ранее Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27588025_rnd_8",
    "video_id": "record::feedc312-62a3-4277-bd11-528ab84531fd"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+