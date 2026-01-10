В России введут рейтинг компаний с наилучшей демографической политикой

Российские власти составят рейтинг компаний, которые проводят наилучшую демографическую политику в отношении сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план, утвержденный правительством.

В документе говорится, что в рейтинге будет оцениваться эффективность корпоративной социальной политики в крупнейших компаниях страны с точки зрения повышения рождаемости. В ходе аналитики будут учитываться количество детей в возрасте до шести лет у работников таких компаний и другие демографические показатели.

Целью создания рейтинга является повышение эффективности корпоративных демографических практик поддержки работников с детьми.

Статистика будет регулярно обновляться. Первый рейтинг, согласно документу, будет обнародован до 2030 года. Ответственными за исполнение поручения были назначены Минэкономразвития России, Минтруд России и другие профильные ведомства.

До этого председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет должен быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

5 января президент России Владимир Путин поручил сформировать комплекс мер по развитию осознанного отцовства.

Ранее Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком.