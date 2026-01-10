Размер шрифта
Новости политики

Американский министр призвал Европу поприветствовать план Трампа получить Гренландию

Глава МВД США Бергам: Европа должна радоваться плану Трампа получить Гренландию
Kevin Lamarque/Reuters

Министр внутренних дел США Даг Бергам заявил, что европейцы должны приветствовать план президента Дональда Трампа по приобретению Гренландии у Дании. Об этом он заявил в программе Rob Schmitt Tonight на Newsmax.

По его словам, Гренландия имеет решающее значение для национальной безопасности Соединенных Штатов, как и безопасности Европы.

«Европейцы должны приветствовать желание США вмешаться и обеспечить такую защиту, и, конечно же, опять же, в Министерстве внутренних дел мы управляем всеми нашими территориями по всему миру, нашими ассоциированными государствами», — сказал Бергам.

Он заверил, что у Вашингтона есть все возможности взять на себя ответственность за Гренландию, и «это было бы победой для всех демократий в мире, если бы США усилили свой контроль в этом регионе».

До этого газета Politico со ссылкой на европейского дипломата писала, что страны Европы готовятся к прямому столкновению с США из-за Гренландии. По данным издания, сейчас разрабатывается план по сдерживанию США в случае вторжения в Гренландию. В том числе изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

Ранее стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела.

