Министр обороны Британии обратился к Трампу по поводу Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал президента США Дональда Трампа заставить российского коллегу Владимира Путина сесть за стол переговоров и серьезно поговорить о мире на Украине. Его слова во время общения с журналистами в Киеве приводит Sky News.

Он напомнил, что «коалиция желающих» подписала в Париже соглашение, которое подтвердило приверженность европейских стран, в первую очередь Франции и Британии, к долгосрочным гарантиями безопасности, наряду с аналогичными планами со стороны США.

«Вместе они составляют очень важную часть потенциальных мирных переговоров, и теперь президенту Трампу предстоит, как это может сделать только президент Трамп, помочь сблизить эти стороны и заставить Путина сесть за стол переговоров и серьезно поговорить о будущем и будущем мира», — сказал Хили.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее на Западе пришли к неутешительному выводу об отправке войск на Украину.