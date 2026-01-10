В Шереметьево продлили ограничения на прилет самолетов

Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прием воздушных судов, введенные из-за неблагоприятных погодных условий, до 10:00 мск. Об этои сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

«Обновление информации о закрытии аэропорта «Шереметьево» на прилет. Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10:00 мск», — сказано в сообщении.

В Шереметьево при этом уточнили, что все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации.

В ночь на 10 января аэропорт Шереметьево был временно закрыт на прилет самолетов до 08:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в Шереметьево произошел масштабный сбой в работе системы выдачи багажа на международных рейсах. Отмечалось, что в терминале С тысячи пассажиров ожидали свои чемоданы по пять–шесть часов. Всего в зоне выдачи находилось порядка трех тысяч человек. Причем пассажирам не предоставляли официальную информацию о причинах задержек. Позже аэропорт Шереметьево решил доставить багаж пассажирам на дом.

Ранее в Екатеринбурге сел самолет, направлявшийся в Петербург.