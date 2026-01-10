Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

ПВО уничтожили три украинских дрона над территорией Московского региона

Минобороны: ночью над регионами России уничтожены 59 украинских БПЛА
Министерство обороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в течение ночи 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, еще шесть дронов были сбиты над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА — над территорией Калужской области и над акваторией Азовского моря, а также над территорией Республики Адыгея и в небе над Республикой Крым.

Помимо этого, три беспилотника были ликвидированы над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, еще два БПЛА - над территорией Белгородской области.

Также по одному дрону было сбито над территориями Воронежской, Смоленской и Тульской областей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что украинские беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области. Очевидцы сообщили, что начали слышать громкие звуки около 01:10, при этом они не стихают до сих пор. Местные жители говорят, что силы ПВО сбили как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в пригороде Краснодара раздались взрывы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587821_rnd_8",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+