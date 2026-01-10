ПВО уничтожили три украинских дрона над территорией Московского региона

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в течение ночи 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, еще шесть дронов были сбиты над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА — над территорией Калужской области и над акваторией Азовского моря, а также над территорией Республики Адыгея и в небе над Республикой Крым.

Помимо этого, три беспилотника были ликвидированы над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, еще два БПЛА - над территорией Белгородской области.

Также по одному дрону было сбито над территориями Воронежской, Смоленской и Тульской областей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что украинские беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области. Очевидцы сообщили, что начали слышать громкие звуки около 01:10, при этом они не стихают до сих пор. Местные жители говорят, что силы ПВО сбили как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в пригороде Краснодара раздались взрывы.