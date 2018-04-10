Медведев назвал вялым рост инвестиций в основной капитал в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рост инвестиций в основной капитал в России достаточно вялый. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Есть позиции, по которым необходимо работать дальше. В своем послании (Федеральному собранию) вы обозначали тему инвестиций в основной капитал, поскольку пока, к сожалению, рост инвестиции в основной капитал достаточно вялый, и это задача, которую предстоит решать в самом ближайшем будущем», — сказал Медведев.

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Ранее сообщалось, что Медведев поручил Минэкономразвития представить план по ускорению роста инвестиций до 25% ВВП.

Проект доклада президенту по данному вопросу поручено представить до 26 июня 2018 года.