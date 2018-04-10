Украина введет санкции против российских бизнесменов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет санкции против российских бизнесменов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Несколько дней тому назад я дал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска (бизнесмен Олег Дерипаска – «Газета.Ru») и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов», — сказал Порошенко.

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Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.