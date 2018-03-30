«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками из-за реакции на решение Стокгольмского арбитража

Компания «Нафтогаз Украины» заявило, что российскому «Газпрому» придется соблюдать решение Стокгольмского арбитража. Об этом организация написала в твиттере.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — говорится в заявлении.

Ранее компания заявила, что запасов газа у Украины хватит, даже если снег пролежит до лета.