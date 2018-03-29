Минфин: Петр Фрадков может стать главой Промсвязьбанка в апреле

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Петр Фрадков может занять пост главы Промсвязьбанка в апреле 2018 года. Об этом сообщает RNS.

«Сейчас прорабатывается возможность его заступления в должность, пока банк принадлежит АСВ. То есть сейчас мы юридическую возможность придумали, мы нашли способ, чтобы Фрадков стал руководителем банка уже сейчас. При этом очевидно, что президентом он будет избираться после проведения собрания акционеров, и правление будет утверждаться тогда же», — сказал Моисеев.

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Он также добавил, что соответствующая юридическая схема уже разработана.

Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало владельцем более 99,9% акций Промсвязьбанка.