Минфин выступает против роста ненефтегазовых налогов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор в России невозможно. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«По-прежнему считаем невозможным использование на дополнительные расходы конъюнктурных доходов или повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор. Это, в конечном счете, приведет только к замедлению экономического развития», — сказал Силуанов на коллегии Минфина.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы подготовил корректировки в законопроект по НДД в нефтянке.