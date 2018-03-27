Голикова назвала условие для увеличения ВВП на душу населения в 1,5 раза

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что для увеличения ВВП в 1,5 раза на душу населения к середине 2020-ых годов экономика должна расти на 4% в год. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Среди поставленных задач основной является увеличение ВВП на душу населения в 1,5 раза, прочное закрепление России в пятерке крупнейших экономик мира. Это значит, что России нужны темпы экономического роста выше 4% в год», — сказала Голикова на коллегии Минфина.

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Она подчеркнула, что темпов роста выше 4% в России не наблюдалось с 2011 года.

Ранее сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов назвал приоритеты бюджетных расходов России.