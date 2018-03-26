В ФАС сообщили о проверке конкуренции на рынке золота и платины

Заместитель начальника управления контроля промышленности ФАС Мария Бабикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба России до августа 2018 года проведет анализ конкуренции на рынке золота и платины. Об этом сообщает RNS.

«В 2018 году планируется проведение анализа рынка золота и платины. Срок — август 2018 года», — сказала Бабикова.

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Она также добавила, что будет подготовлен анализ рынка серебра и железорудному концентрату.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что большая часть конкурентных предприятий в России находится под влиянием госсектора.