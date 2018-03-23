Греф не видит препятствий для иностранных инвесторов в России
Иностранному капиталу не создается препятствий для работы в России. Об этом в рамках грядущего форума БРИКС глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью бразильскому изданию Valor.
«Для иностранного капитала в России нет никаких препятствий, — сказал банкир, отвечая на вопрос о перспективах зарубежных банков в российском финансовом секторе. — В России работает много дочерних компаний иностранных банков. В этом
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смысле наш рынок полностью либерален».
По словам Грефа, доля участия иностранных инвесторов в капитале Сбербанка достигает 45-46%.
Саммит объединения БРИКС состоится 25-27 июля в Йоханнесбурге.