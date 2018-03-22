Минфин не намерен увеличивать налоговое бремя

Глава Минфина Антон Силуанов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что министерство готовит предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы в рамках наших налоговых новаций готовим предложения по созданию равных условий ведения бизнеса, с тем чтобы меньше было случаев уклонения от налогов, чтобы больше и лучше была собираемость налогов. И за счет этого — а это большой ресурс — мы также сможем профинансировать те задачи, которые поставлены Вами в послании», — сказал Силуанов.

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Он подчеркнул, что готовятся предложения и по упрощению работы малого бизнеса.

«Большой пласт задачи — малый бизнес, доля которого в экономике сегодня растет. Мы считаем, что здесь тоже есть резервы за счет более полной собираемости налогов. Мы говорим о том, что в целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов», — отметил Силуанов.

Министр добавил, что Минфин также готовит предложения по пересмотру и уточнению льгот, преференций на предмет того, как они сработали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин на встрече с министром финансов Антоном Силуановым обсудит бюджетное обеспечение реализации планов, о которых говорилось в послании Федеральному собранию.