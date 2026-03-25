В Госдепе США заявили об «огромном объеме» поддержки для Украины

Вашингтонская администрация продолжает выделять Украине значительные объемы ресурсов и помощи. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Томас Динанно, пишет ТАСС.

«Я лишь несколько недель назад встретился с украинским послом, чтобы удостовериться, что все имеющиеся программы продолжают реализовывать», — сказал он.

Динанно отметил, что американская администрация продолжает поддерживать инициативу PURL.

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — «Список приоритетных потребностей Украины») — это механизм, созданный летом 2025 года, для оперативной закупки американского вооружения и технологий для Украины за счет добровольных взносов стран-членов НАТО и партнеров.

В середине марта американский президент заявил, что Украина очень быстро бы потерпела поражение в конфликте с Россией, если бы не помощь Киеву со стороны США. Он отметил, что Вашингтон поставлял Киеву «лучшее в мире» оружие.

Ранее Зеленскому предрекли отставку после проверки США переданных Украине денег.

 
