В Госдуме допустили возможность появления обменников для криптовалют

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что во втором чтении законопроектов о цифровых финансовых активах и краудфандинге в них может быть прописана возможность обмена криптовалют на рубли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ходе чтения во втором чтении допускаем (все таки и вопрос обращения будет, скажем так, более прописан), что цифровые операторы цифровых активов — цифровые обменники — получат право покупать и продавать криптовалюту за рубли, за иностранные валюты. Но это тема для дискуссии», — сказал Аксаков.

Ранее сообщалось, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах».