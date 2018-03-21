ЦБ привлек АСВ к санации Промсвязьбанка

Банк России утвердил план действий по санации Промсвязьбанка, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что для проведения санации в качестве инвестора будет привлечено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«В результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка на сумму 113,4 млрд рублей Агентство станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Банка. Планом участия также предусматривается оказание Банку финансовой помощи Агентством», — говорится в сообщении ЦБ.

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Также планируется продать проблемные активы Промсвязьбанка.

«Денежные средства, ранее предоставленные Банком России в качестве ликвидности Банку, будут возвращены в течение 2018 года», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу.