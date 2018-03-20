FATF присмотрит за криптоактивами

В коммюнике по итогам встречи глав центробанков и министров финансов G20 в Буэнос-Айресе страны согласились с рисками, которые представляют криптоактивы, и поручили внедрить по отношению к ним стандарты FATF (Международная группа по противодействию отмыванию денег), передает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на документ.

Как говорится в документе, хотя криптоактивы сделают финансовую систему более эффективной, они несут серьезные риски. В частности, в связи с этим поднимаются вопросы защиты прав инвесторов и покупателей криптоактивов. Также это создает риски ухода от уплаты налогов и финансирования террористов.

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В релизе резюмируется, что криптоактивам не хватает качеств независимых денег.

Ранее сообщалось, что финансовая G20 не считает криптоактивы валютами.