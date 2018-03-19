Минсельхоз назвал лидеров в структуре российского экспорта

В товарной структуре экспорта России доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2017 году составила 5,8%. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.

«В стоимостном выражении основными товарными позициями в структуре экспорта сельхозпродукции являлись: зерновые культуры (36,4%, в том числе пшеница – 28%); рыба и рыбопродукты (16,8%, в том числе рыба мороженая – 9,9%); растительные масла (11,8%, в том числе масло подсолнечное – 8,6%)», — заявили в ведомстве.

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Также в министерстве отметили, что на фоне растущего экспорта в 2017 году, снизился импорт мяса крупного рогатого скота — на 2,2% до 358,7 тыс. тонн, масла сливочного — на 6,5% до 98,8 тыс. тонн, яиц — на 13% до 81,3 тыс. тонн, табачного сырья — на 20,5% до 154,3 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Россия намерена остаться мировым лидером по поставкам пшеницы.