Источник: Минфин определил ориентиры доходности размещаемых евробондов

Минфин России установил финальный ориентир доходности новых 11-летних суверенных еврооблигаций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что в долларах ориентир находится на уровне 4,625% и дополнительного выпуска бондов «Россия-2047» в диапазоне 5,2-5,3%.

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Также стало известно, что общий спрос на бумаги двух выпусков составляет около $7,2 млрд.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин будет проводить размещение евробондов в рамках одного пакета с обменом старых выпусков.