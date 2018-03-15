Ростуризм рассказал о резком росте числа туристов из США в России

Количество американских туристов, посетивших Россию, выросло на 25% в 2017 году. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью «Известиям».

» У нас очень хорошая динамика въездного потока из США. Хотя у нас там даже еще нет национальных туристских офисов. За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25% по отношению к аналогичному периоду 2016-го», — сказал Сафонов.

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Глава Ростуризма объяснил, что антироссийская пропаганда вызывает у американцев большой интерес к нашей стране.

«Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть», — добавил он.

Ранее в интервью «Газете.Ru» Сафонов также отмечал, что за девять месяцев 2017 года Китай, Корея, Германия, Франция, США, Япония показали прирост числа въездных турпоездок в Россию по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Глава Ростуризма указывал, что «антироссийская риторика и санкции» подогревают интерес к России.