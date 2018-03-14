В правительстве прокомментировали идею по повышению пенсионного возраста

Представитель вице-премьера Ольги Голодец заявил, что в кабмине не обсуждается идея повышения пенсионного возраста после 2020 года. Об этом сообщает RNS.

Как стало известно, подобное мнение было опубликовано в макропрогнозе ВЭБа.

«В правительстве никаких параметров не обсуждалось, это не документ правительства», — сказал представитель Голодец.

Ранее сообщалось, что в Совфеде опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста в России.