Аэрофлот сообщил о возобновлении полетов в Каир

Аэрофлот с 11 апреля 2018 года возобновляет регулярные рейсы в Каир. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

Уточняется, что полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево.

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Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года.

Полеты между Москвой и Каиром запланированы по следующему расписанию (указано местное время):

Рейс SU 400 выполняется еженедельно по понедельникам, средам и субботам, вылет из Москвы — в 20:50, прибытие в Каир — в 00:25.

Рейс SU 401 выполняется еженедельно по вторникам, четвергам и воскресеньям, вылет из Каира — в 01:25, прибытие в Москву — в 06:50.

С 12 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной. Это обусловлено повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения футбольного турнира.

Аэрофлот прекратил выполнение рейсов в Каир в конце 2015 года, когда авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Для возобновления полетов понадобилось значительное усиление мер безопасности. Данное требование было выполнено египетской стороной, и 4 января 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Домодедово» поставил в расписание рейсы EgyptAir в Каир.