Миллер рассказал, сколько продлится расторжение контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что процесс расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» займет 1,5-2 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года», — сказал Миллер.

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Он также добавил, что рисков для транзита газа в Европу в период расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» не будет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с «Газпрома».