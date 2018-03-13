Япония намерена призвать страны G20 усилить регулирование криптовалют

Япония собирается призвать страны «большой двадцатки» (G20) усилить меры по предотвращению использования криптовалют для отмывания денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя правительства страны.

«Общие настроения среди участников G20 заключаются в том, что применение слишком жестких мер регулирования не будет полезным», — заявил источник.

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Он также подчеркнул, что обсуждения будут больше сосредоточены на мерах по борьбе с отмыванием денег и защите потребителей.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сообщил, что криптовалюты имеют большое будущее.