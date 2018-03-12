Голодец рассказала, сколько людей старше 100 лет проживают в России

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что в стране численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если раньше численность людей, перешагнувших столетний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в России численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек», — сказала Голодец.

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Она также добавила, что необходимо сделать все, чтобы люди в возрасте «100 плюс» чувствовали себя полноценными членами общества.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал увеличить продолжительность жизни в стране до 80 лет.