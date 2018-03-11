Мирные жители не смогли покинуть Восточную Гуту по гумкоридору

Руководитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что мирные жители, несмотря на положительный сдвиг в переговорах с лидерами НВФ (незаконные вооруженные формирования), не смогли выйти из Восточной Гуты по гуманитарному коридору. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Несмотря на положительный сдвиг, достигнутый в переговорном процессе с лидерами незаконных вооруженных формирований, гуманитарным коридором мирные жители воспользоваться не смогли», — сказал Евтушенко.

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По его словам, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 50 сирийцам, в том числе 15 детям.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли гуманитарный коридор, по которому Восточную Гуту покидают мирные жители.