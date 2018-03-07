Гройсман поручил изучить возможный арест активов «Газпрома» по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил минюсту страны координировать свои действия с руководством компании «Нафтогаз» по теме арестов активов «Газпрома».

«Поручил минюсту скоординировать действия с руководством НАК «Нафтогаз» относительно возможного ареста активов «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража», — написал Гройсман в твиттере.

Ранее в «Газпроме» заявили, что «Нафтогаз» предлагал подписать не соответствовавшее решению суда соглашение.