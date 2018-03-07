В ЕС сообщили о возможных ответных мерах на введение пошлины США на сталь

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если президент США Дональд Трамп введет пошлину на импорт стали и алюминия, Евросоюз может обложить пошлинами американскую сталь и продукцию промышленности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обсуждался предварительный список. Теперь он будет передан для рассмотрения странам-членам ЕС и может быть обнародован в кратчайшее время», — сказала Мальмстрем.

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Она отметила, что в списке стальная продукция, промышленная и сельскохозяйственная продукция.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия намерена ввести пошлину в 25% на товары из США.