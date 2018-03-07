Путин: санкционная политика США является признаком слабости

Президент России Владимир Путин заявил, что санкционная политика США является признаком слабости, а не силы. Об этом сообщается в документальном фильме «Миропорядок 2018».

«Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать. Это проявление некомпетентности», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент назвал антироссийские санкции нелегитимным способом конкурентной борьбы.