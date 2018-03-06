Путин поручил создать в России центры опережающей профподготовки

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране центры опережающей профессиональной подготовки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. На их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что при модернизации системы профессионального образования нужно обязательно учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные проекты.

Ранее Путин сообщил, что угроза замены некоторых специалистов на машины в будущем существует.