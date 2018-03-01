Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ продлевает сроки действия «дачной амнистии» на два года — до 1 марта 2020 года.

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Ранее сенаторы одобрили закон о продлении сроков действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о продлении сроков действия «дачной амнистии» 22 февраля.