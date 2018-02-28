МИД анонсировал ответ на возможные санкции США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ Москвы на возможные санкции минфина США в отношении России может быть дан в разной форме, передает РИА «Новости».

«Ответ может быть дан в разной форме. Мы видим, что все эти угрозы американской стороны отражают все большее бессилие и неспособность американской администрации осуществить нечто, что могло бы, я не хочу сказать, улучшать отношения, но помогло бы как-то по другому взглянуть на эту ситуацию. Они оказались полностью в плену собственных одномерных, примитивных и безрезультатных приемов, на которых зациклены не только по России, но и по ряду других направлений», — заявил Рябков.

Ранее глава министерства финансов США заявил, что новые санкции против России будут введены в течение 30 дней.