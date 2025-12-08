В Камбодже закрыли 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта

Ranong Province Government/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство образования, молодежи и спорта Камбоджи временно закрыло 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта между странами. Об этом сообщило Камбоджийское агентство печати.

Отмечается, что закрытие школ затронуло более 78 тысяч школьников. Почти 3,2 тысяч учителей прекратили работу.

Власти Таиланда приняли решение временно приостановить работу 641 школы в приграничных районах из-за эскалации с Камбоджей.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам.

Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

