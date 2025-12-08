Эд Ширан заступился за свой брак после слухов о разводе

Певец Эд Ширан на фоне слухов о разводе заявил, что пишет музыку о ярких чувствах

Британский певец Эд Ширан объяснился после слухов, что намекнул на развод с женой в альбоме «Play». Его слова передает The Sun.

Ширан объяснил, что старается писать музыку о ярких событиях и эмоциях. По его словам, невозможно написать хорошую песню про «никакой день». Поэтому музыкант создает песни «в самые экстремальные моменты».

«Ты всегда пишешь песни типа: «Это самое нежное чувство, которое я когда-либо испытывал, это самое счастливое чувство, которое я когда-либо испытывал, это самое злое чувство, которое я когда-либо испытывал», — отметил артист.

Ширан также отдал дань уважения своей жене Черри Сиборн и спел ее любимую песню альбома «Play» — «Heaven». Певец подчеркнул, что песни «Heaven» и «Perfect» посвящены именно его супруге.

«Правильно оставаться честным. И она (Черри) знает, что я также пишу такие песни, как «Don't Look Down» и «War Games», — отметил артист.

В треке «War Game» Ширан рассказывает, что пытается смириться с переменами, и его любви недостаточно, а также признается, что чувствует себя «опустошенным» в союзе. Поклонники предположили, что таким образом музыкант намекает на развод.

Ранее стал известен главный артист десятилетия в России.