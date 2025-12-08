На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США разрешили бесплатный вход в национальные парки в день рождения Трампа

Бесплатное посещение национальных парков США ввели в день рождения Трампа
Kevin Lamarque/Reuters

Служба национальных парков Соединенных Штатов ввела бесплатный вход в национальные парки в день рождения действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Но при этом такая льгота, действовавшая ранее в День Мартина Лютера Кинга – младшего и 19 июня – в День освобождения последних рабов, теперь отменена.

«Новый список дней бесплатного посещения — это очередной пример того, как администрация Трампа преуменьшает значение истории борьбы за гражданские права в Америке, одновременно продвигая имидж, имя и наследие президента», — говорится в публикации.

5 декабря глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026 года вручил президенту США Премию мира. Премия была учреждена в ноябре 2025 года, Трамп стал первым ее обладателем.

Ранее в США рассказали, зачем зять Трампа приехал к Путину.

