Бездомного мужчину из Приморья заподозрили в поедании соседских собак

В Приморье мужчину уличили в забое и употреблении домашних животных в пищу
true
true
true
close
Annabell Gsoedl/Shutterstock/FOTODOM

Жителя города Артем в Приморском крае заподозрили в поедании собак. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент, шокировавший местных жителей и зоозащитников, произошел в ноябре. Владельцы собак, ранее потерявшие своих животных, вышли на след подозреваемого. Им оказался бездомный мужчина — этнический кореец, которого зовут Мирон.

Один из горожан обнаружил у него останки своей собаки. Как сообщается, живодер использовал мясо домашних животных для приготовления еды. Его задержали с сумкой, в которой находилась тело пропавшего пса.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) поставлены на контроль», — сообщили в краевой прокуратуре.

По данным «КП», пять лет назад в Артеме случилась похожая история, но тогда мужчина, которого подозревали в забое и разделке животных, не был бездомным.

Ранее в Ставропольском крае живодеры оставили щенка без глаз.

