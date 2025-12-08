На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело россиянки, задержанной в Дании по обвинению в шпионаже, закрыто

Politiken: в Дании закрыли дело россиянки, задержанной по обвинению в шпионаже
true
true
true
close
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

В Дании из-за отсутствия доказательств закрыли дело российско-датской гражданки, которую задержали в прошлом году по подозрению в шпионаже. Об этом заявили представители прокуратуры Копенгагена, передает Politiken.

Задержание россиянки в Дании произошло 11 июня 2024. Отмечалось, что женщина якобы в течение нескольких лет получала деньги из российского фонда, в котором офицеры разведки занимают самые центральные должности. В российском посольстве тогда назвали задержание провокацией.

«Недавно прокуратура Копенгагена приняла решение о том, что обвинения выдвинуты не будут... Дело закрыто из-за состояния доказательств», — пишет издание.

Там отметили, что у суда нет причин признавать женщину виновной, в связи с этим дело было прекращено. Кроме того, сообщается, что установить связь задержанной с российскими спецслужбами оказалось невозможно.

После инцидента с задержанием россиянки официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила, что под ударом спецслужб Дании на сегодняшний день может оказаться любой россиянин.

Ранее Франция арестовала двух граждан РФ по подозрению в шпионаже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами