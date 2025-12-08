Дело россиянки, задержанной в Дании по обвинению в шпионаже, закрыто

Politiken: в Дании закрыли дело россиянки, задержанной по обвинению в шпионаже

В Дании из-за отсутствия доказательств закрыли дело российско-датской гражданки, которую задержали в прошлом году по подозрению в шпионаже. Об этом заявили представители прокуратуры Копенгагена, передает Politiken.

Задержание россиянки в Дании произошло 11 июня 2024. Отмечалось, что женщина якобы в течение нескольких лет получала деньги из российского фонда, в котором офицеры разведки занимают самые центральные должности. В российском посольстве тогда назвали задержание провокацией.

«Недавно прокуратура Копенгагена приняла решение о том, что обвинения выдвинуты не будут... Дело закрыто из-за состояния доказательств», — пишет издание.

Там отметили, что у суда нет причин признавать женщину виновной, в связи с этим дело было прекращено. Кроме того, сообщается, что установить связь задержанной с российскими спецслужбами оказалось невозможно.

После инцидента с задержанием россиянки официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила, что под ударом спецслужб Дании на сегодняшний день может оказаться любой россиянин.

Ранее Франция арестовала двух граждан РФ по подозрению в шпионаже.