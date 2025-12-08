На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЮАР рассказали об участии в урегулировании конфликта на Украине

Президент Рамапоса: ЮАР участвует в поисках путей урегулирования на Украине
Pavel Bednyakov/Reuters

Южно-Африканская Республика (ЮАР) продолжает участвовать в поисках путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе Национального генерального совета партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), передает ТАСС.

«ЮАР продолжает участвовать в мирных инициативах, которые направлены на достижение справедливого и устойчивого мира на Украине. <...> Это включает также наше участие в африканской инициативе, в рамках которой ряд лидеров стран Африки посетил РФ и Украину», — сказал глава республики.

Несколькими часами ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что сложившуюся ситуацию в переговорах о мире между США и Украиной нельзя назвать тупиковой, так как выход есть всегда. Чтобы продолжить диалог, Вашингтону нужно надавить на руководство республики, подчеркнул депутат.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своим поведением и попытками тянуть время в вопросе поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта только раздражает главного союзника республики — США. Он напомнил украинскому лидеру, что республика зависима от Соединенных Штатов.

Ранее Зеленский заявил, что договорился о поставках оружия в страны Африки.

