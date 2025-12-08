Названы плюсы повышения цен на крепкий алкоголь

Рост цен на крепкий алкоголь в России является логичным — такая практика уже давно действует в Европе. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», член генерального совета «Деловой России», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев. Он допустил, что повышение цен сделает российское вино доступнее для граждан.

Он пояснил, что с большой долей вероятности минимальная розничная цена на крепкий алкоголь после 1 января снова сильно поднимется. Экономист подчеркнул, что по данным, «утекшим» из Минфина, нижнюю планку цены на бутылку водки планируется поднять с 349 до 409 рублей, бутылку коньяка — с 651 до 755 рублей. Примерно на 17%, как и на прошлый Новый год, констатировал Николаев. Он добавил, что «бренди сильно не повезло, его хотят сделать дороже сразу на 28% — до 605 рублей за 0,5 л».

Экономист считает такие решения логичными. По словам Николаева, российское правительство абсолютно не скрывает курс на то, что потребители крепкого алкоголя должны являться налогоплательщиками, так сказать, первой гильдии. Это кредо, подчеркнул Николаев.

«Во-вторых, у нас сегодня хоть и принято над Европой насмехаться, но в плане палитры цен на алкоголь мы приближаемся к европейской матрице, в которой вся продукция, где много спирта, стоит дорого (поищите-ка на европейских полках ликеры-настойки-водки дешевле €10), а вот местное европейское вино не составляет никакого труда прикупить по €2-3 за бутылку. Прямо сейчас российское виноделие пожинает плоды усиленного государственного внимания — так сказать, крепчает, становится на ноги в финансовом плане. Через два-три года виноделие разовьется до такой степени, что, наряду с марками-победителями громких конкурсов, отечественный рынок наполнится недорогим, но качественным нашим вином», — отметил Николаев.

По его словам, если к этому присовокупить возможную отмену акциза на винные напитки из винограда (те, в которые зерновой спирт не добавляется), получится мощный инструмент воздействия на молодежную аудиторию, которая сегодня и без того все больше смотрит в сторону слабого алкоголя.

Ранее россиян предупредили о подорожании водки и коньяка.