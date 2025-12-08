На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Плющенко не планирует продолжать сотрудничество с Костылевой

Плющенко прекращает тренировочный процесс фигуристки Костылевой
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял решение не продолжать тренерскую деятельность с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данном этапе приоритет для команды Плющенко — провести шоу в Минске, на котором будет выступать Лена. Дальнейшее сотрудничество в формате «тренер — ученик» между сторонами не планируется по инициативе Плющенко. Причина — поведение матери спортсменки», — сообщает источник издания.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии »Ангелы Плющенко».

Ранее мать фигуристки Костылевой сообщила о намерении сменить школу.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами