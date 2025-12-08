Плющенко не планирует продолжать сотрудничество с Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял решение не продолжать тренерскую деятельность с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данном этапе приоритет для команды Плющенко — провести шоу в Минске, на котором будет выступать Лена. Дальнейшее сотрудничество в формате «тренер — ученик» между сторонами не планируется по инициативе Плющенко. Причина — поведение матери спортсменки», — сообщает источник издания.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии »Ангелы Плющенко».

Ранее мать фигуристки Костылевой сообщила о намерении сменить школу.