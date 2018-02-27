Курс доллара обновил минимальное значение с апреля 2015 года

Курс американского доллара к рублю обновил минимальное значение с апреля 2015 года. На момент открытия торгов 27 февраля стоимость валюты США опустилась ниже 55,58 рубля за один доллар, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.09 мск снижался на 5 копеек — до 55,65 рубля, курс евро рос на 5 копеек — до 68,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Майский фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,03% - до $67,27 за баррель.

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