Замглавы Минфина не надеется на повышение кредитного рейтинга России

Заместитель главы Министерства финансов Сергей Строчак заявил, что агентства S&P и Fitch не повысят кредитный рейтинг России из-за санкций и зависимости российской экономики от нефти, сообщает «Интерфакс».

«Два мощных фактора, которые видимо будут давить на решения рейтинговых агентств, это наличие санкций и сохраняющейся достаточно высокая зависимость бюджета и темпов роста от состояния внешних рынков и рынков углеводородов в первую очередь. И при всякой оценке каждому фактору даются определенные веса», — сказал Сторчак.

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Агентства S&P и Fitch примут очередное решение о пересмотре суверенного рейтинга России 23 февраля.

В 2017 году сообщалось, иностранцы покупают активы России вопреки «мусорному» рейтингу.