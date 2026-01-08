Размер шрифта
В Госдуме назвали страны, которые поддерживают возвращение россиян

Журова: Депутаты из Франции, Германии, Италии поддерживают возвращение России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова раскрыла, какие депутаты каких стран поддерживают возвращение российского спорта на международные соревнования. Ее слова передает «РБ Спорт».

«Это не Польша, не скандинавы. Среди поддерживающих есть Германия, Словакия, Сербия. Ряд депутатов во Франции и Италии. Германия очень активно нас поддерживает. Очень активны Латинская Америка и Африка. Если бы по странам было голосование какой-нибудь сессии МОК, чтобы голосовали все члены организации, а не только исполком, я допускаю, что решение было бы за нас», — рассказала Журова.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее министр спорта РФ приветствовал решение EWF лишить Польшу права проведения ЧЕ.

