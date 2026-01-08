В США считают, что Венесуэла близка к банкротству

У правительства Венесуэлы есть всего несколько недель, прежде чем оно «обанкротится», если не согласится сотрудничать с Вашингтоном. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.

«По мнению аналитиков и экономистов, эти сроки, вероятно, отражают то, сколько времени, по оценкам США, у правительства в Каракасе есть до того, как его денежные резервы иссякнут и оно лишится возможности осуществлять критически важные платежи, например, выплачивать зарплату сотрудникам силовых структур», — говорится в материале.

По словам источника, президент Дональд Трамп говорит о том, чтобы оказать максимальное давление на власти Венесуэлы и добиться от них сотрудничества с США.

3 января американские военные нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берет на себя Вашингтон.

Ранее журналист Херш рассказал, на что была нацелена операция США в Венесуэле.