Зеленский предупредил о возможном массированном ударе по Украине

Зеленский: ночью может быть новый массированный удар по Украине

Ночью Вооруженные силы РФ могут нанести массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар», — написал он.

По словам Зеленского, армия России может попытаться воспользоваться неблагоприятными погодными условиями для атаки по Украине.

Он призвал жителей страны 8 и 9 января следить за оповещениями о воздушной угрозе и своевременно спускаться в укрытие.

До этого Telegram-канал Mash писал, что ВС РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре родного города Зеленского — Кривого Рога в Днепропетровской области Украины. Атака уже привела к частичному блэкауту в населенном пункте. Украинские источники утверждают, что российские военные используют ракетные комплексы «Искандер» и беспилотники «Герань-2».

Тем временем власти Киева рекомендовали жителям украинской столицы заблаговременно позаботиться о собственной безопасности из-за похолодания и возможных обстрелов энергосистемы. Горожанам посоветовали найти и сохранить адреса ближайших укрытий, пунктов обогрева и бюветов, зарядить пауэрбанки и портативные источники питания, а также запастись теплыми вещами и продуктами питания с длительным сроком годности.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.